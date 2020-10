Fußball | 3. Liga Offener Brief: FCM-Führung reagiert auf Vorwürfe und sportliche Misere

Nach dem durchwachsenen Saisonstart des 1. FC Magdeburg hat sich die Führungsriege des Drittligisten in einem offenen Brief zur aktuellen Situation geäußert und um Zusammenhalt gebeten. In dem "Statement Aufsichtsrat und Präsidium", der am Dienstagabend auf der Vereinshomepage veröffentlich wurde, wird die Sorge um den FCM geteilt, dem Vorwurf möglicher Alleingänge und angeblicher ungeordneter Machtstrukturen aber widersprochen.