Drittligist FSV Zwickau ist in einem Testspiel beim Regionalligisten FC Carl Zeiss Jena am Mittwochnachmittag nicht über ein 2:2 (0:0) hinausgekommen. In der Partie, die unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen wurde, schonte FSV-Trainer Joe Enochs allerdings mehrere Stammkräfte und gab vor allem Spielern aus der zweiten Reihe eine Einsatzchance.



Nach torloser erster Hälfte hatte Yannik Möker die Westsachsen in der 60. Minute in Führung geköpft. Anschließend konnte Vasilios Dedidis (70., 80.) mit zwei Treffern die Partie drehen. Maximilian Wolfram (84.) gelang in der Schlussphase noch der Ausgleich für die Zwickauer.