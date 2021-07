Fußball-Drittligist FSV Zwickau hat in einem Testspiel am Donnerstag (08.07.2021) in Zeulenroda den Regionalligisten FC Carl Zeiss Jena mit 2:1 bezwungen.

Über das Ergebnis freute sich FSV-Trainer Joe Enochs: "Mir hat es gefallen, dass wir das Spiel gewonnen haben. In der zweiten Halbzeit haben wir ordentliche Torchancen gehabt. Was mir nicht so gut gefallen hat, ist, dass wir in der ersten Halbzeit wenig Zugriff gehabt haben." Sein Kontrahent Dirk Kunert meinte: "Wir sind mit der Mannschaft erst vier Tage zusammen. Von daher bin ich sehr zufrieden. Wir mussten uns zunächst sammeln, haben dann ein gutes Spiel gegen einen Drittligisten gemacht, hatten da auch schon die eine oder andere Möglichkeit. Nach der Pause war es ein ausgeglichenes Spiel. Natürlich war Zwickau da auch griffig und hatte die eine oder andere Chance. Aber für den Stand jetzt bin ich absolut zufrieden."