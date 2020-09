Fußball-Drittligist FSV Zwickau hat ein weiteres Testspiel in der Vorbereitung auf die neue Saison gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Joe Enochs feierte gegen den bayerischen Regionalligisten SpVgg Bayreuth am Donnerstag einen 4:1 (2:0)-Sieg.

Ronny König sorgte mit zwei Treffern in der 16. und 17. Minute für eine schnelle 2:0-Führung. Anschließend ließen die Zwickauer weitere gute Chancen gegen die von Timo Rost (Ex-Cottbus und -RB-Leipzig) trainierten Oberfranken ungenutzt. Nach mehreren Wechseln zur Pause ging der Spielfluss im zweiten Durchgang auf beiden Seiten zunächst verloren. In der Schlussphase trafen Gerrit Wegkamp (81.) und Neuzugang Dustin Willms (86.) für den FSV, Bayreuth kam durch Johannes Golla ( 85. ) zwischenzeitlich zum Anschlusstreffer. Das nächste Testspiel bestreitet das Enochs-Team am Dienstag (18:00 Uhr) in der heimischen GGZ-Arena gegen den Zweitliga-Aufsteiger Würzburger Kickers.