Nach dem 13:2 beim Blankenburger FV hat der 1. FC Magdeburg im zweiten Test ein 8:1 (2:1) bei Regionalliga-Aufsteiger Tennis Borussia Berlin nachgeschoben. Raphael Obermair (5.), Kai Brünker (21.), Luka Sliskovic (51./Elfmeter, 86./Elfmeter), Luca Schuler (54.), Sirlord Conteh (63., 82.) und Amara Conde (70.) trafen für den FCM, Benyas Junge-Abiol (8.) gelang der zwischenzeitliche Ausgleich. Magdeburg war feldüberlegen und führte zur Pause verdient. Erst nach der Pause, in der Magdeburgs Coach Christian Titz ordentlich wechselte, erhöhte der FCM den Vorsprung. Am Sonnabend testen die Elbestädter im Trainingslager gegen Drittligakonkurrent Viktoria Berlin.

Viel Unruhe herrschte bei Germania Halberstadt vor der Partie gegen Drittligist Hallescher FC. Übungsleiter Danny König, der im Sommer 2020 zum Regionalligisten kam, wurde durch Benjamin Duda abgelöst. Und den ersten Härtetest verlor Duda mit seiner Mannschaft glatt mit 0:6 (0:1). Der HFC war in allen Belangen überlegen und ging durch Terrence Boyd in der 21. Minute in Führung. Nach der Pause schraubten die Saalestädter das Ergebnis im Friedensstadion weiter in die Höhe. Justin Eilers (47.,51.) und Julian Guttau (62., 83.) jeweils mit einem Doppelpack und Michael Eberwein (67.) hießen die Torschützen.