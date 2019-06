Nach dem 14:0 in Triptis hat der FC Carl Zeiss Jena am Sonntag noch eine Schippe drauf gelegt und das Testspiel beim Kreisoberligisten SV Rothenstein mit 18:0 (8:0) gewonnen. Dabei glänzten Daniel Gabriele, Neuzugang von Wacker Innsbruck, Jannis Kübler, Maximilian Weiß und Felix Brügmann mit einem Dreierpack. Dominik Bock und Eric Voufack trafen jeweils zweimal ins Schwarze. Anton Donkor, der aus Wolfsburg kam, und Saarbrückens Zugang Pierre Fassnacht erzielten jeweils einen Treffer.

Fußball-Drittligist Zwickau hat auch sein zweites Testspiel der Saisonvorbereitung deutlich gewonnen. Bei Achtligist Rodewisch siegte der FSV am Sonntag klar 13:0 (5:0). Vor 620 Zuschauern waren Jäpel (60./ 78./88.) und Bickel (53./61./77.) mit je drei Toren erfolgreichste Zwickauer Torschützen. In der Partie anlässlich des 111-jährigen Bestehens des 1.FC Rodewisch trafen zudem Wegkamp (5./7.) König (54./59.) doppelt. FSV-Trainer Enochs ließ in beiden Halbzeiten zwei zwei fast komplett verschiedene Teams spielen. Lediglich Kamenz, Obadas und König standen auch in der 2. Hälfte auf dem Platz.