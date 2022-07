Das Team von Trainer Markus Anfang lieferte vor allem in der ersten Halbzeit eine gute Vorstellung ab, ließ hinten nahezu nichts zu. Einzig die guten Chancen für weitere Treffer wurden liegengelassen. Bereits nach wenigen Sekunden vergab Kutschke eine erste, machte es dann aber besser, als er aus zehn Metern abzog. Nach dem Wechsel spielte dann auch Teplice mit, die besseren Chancen hatte aber weiter Dynamo. Nach einer guten Stunde scheiterte Dennis Borkowsi, Sekunden später brachte Tim Knipping einen Kopfball nicht im Tor unter. Auch in der 68. Minute konnten die Dresdner beste Einschussmöglichkeiten nicht nutzen, brachten drei Mal den Ball nicht an einem Abwehrbein vorbei. Kurz vor Schluss dann rächte sich die schlechte Chancenverwertung fast, als ein Gästespieler aus Nahdistanz am Lattenkreuz vorbei zielte.



Vor dem Saisonstart gegen 1860 München am kommenden Samstag trifft die SG Dynamo am Sonntag (17. Juli) in einem letzten Test auf Oberligist FC Oberlausitz.