Einen Tag nach dem beachtlichen 1:1 gegen die Queens Park Rangers hat Drittligist Hallescher FC in einem munteren Spiel mit 4:3 (3:2) gegen Regionalliga-Aufsteiger Rot-Weiß Erfurt gewonnen. "Es war ein gutes Wochenende für uns", schätzte HFC-Trainer André Meyer am Sonntag im MDR-Interview ein.

Gegen Erfurt spielte eine verstärkte B-Elf des HFC und die ging wie schon am Samstag früh in Führung. Neuzugang Timur Gayret (kam von Hertha BSC II) traf schon nach neun Minuten zur Führung. Der Regionalliga-Aufsteiger, der erst seit einer Woche im Training steckt, antwortete umgehend: Der Italiener Nazzareno Ciccarelli, auch ein Neuer, traf zum 1:1 (16.).



Mit einem satten Schuss aus 16 Metern bescherte Timm Koch den Hallenser die erneute Führung in einem flotten und unterhaltsamen Spiel. Erfurt hielt gut dagegen, setzte auf schnelle Konter, hatte aber defensiv einige Probleme. Die bestrafte der HFC gnadenlos: Aaron Herzog baute die Führung mit einem verwandelten Elfmeter auf 3:2 (27.) Noch vor der Pause bekam auch Erfurt einen Elfmeter zugesprochen: Artur Mergel versenkte den Ball zum 2:3-Pausenstand aus Sicht der Gäste.