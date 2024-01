Fußball-Drittligist Erzgebirge Aue ist in seinem letzten Testspiel vor dem Ende der Winterpause gegen den Regionalligisten Energie Cottbus nicht über ein 1:1-Unentschieden hinausgekommen. In der über dreimal 45 Minuten ausgetragenen Partie brachte Marcel Bär die "Veilchen" in der 36. Minute nach Vorarbeit von Erik Majetschak per Lupfer in Führung. Der ehemalige Zwickauer Yannik Möker, der seit Sommer vereinslos ist und aktuell zur Probe für Energie aufläuft, erzielte im Schlussdrittel (95.) den Ausgleich für die Cottbuser.