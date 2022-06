25. Juni: 1. FC Magdeburg - Gegner noch offen 25. Juni: 15 Uhr: BSG Wismut Gera - FSV Zwickau 25. Juni, 14 Uhr: FC Carl Zeiss Jena - SV Rothenstein (Sportplatz Am Helenstein) 25. Juni, 15 Uhr: SV Spröda - 1. FC Lok Leipzig 25./26. Juni: SG Dynamo Dresden - Gegner noch offen 25./26. Juni: FC Erzgebirge Aue - Gegner noch offen

29. Juni, 18 Uhr: Viktoria Berlin - Union Berlin 29. Juni, 18:30 Uhr: Nietlebener SV - 1. FC Lok Leipzig 29. Juni, 19 Uhr: Germania Halberstadt - MTV Wolfenbüttel (in Osterwieck)

2. Juli, 14 Uhr: FC An der Fahner Höhe - 1. FC Lok Leipzig 2. Juli: FC Erzgebirge Aue - Gegner noch offen 2. Juli, 14 Uhr: Hallescher FC - Hertha BSC II (in Eisdorf) 2. Juli, 15 Uhr: TV Oberfrohna - Chemnitzer FC 2. Juli, 16 Uhr: SV Radibor - BSG Chemie 2. Juli, 16:30 Uhr: 1. FC Magdeburg - Union Berlin 2. Juli, 16:30 Uhr: Ilmenau - ZFC Meuselwitz

9. Juli: 1. FC Magdeburg - Gegner noch offen

9. Juli, 14 Uhr: Hansa Rostock - Bröndby IF

9. Juli, 14 Uhr: Hallescher FC - FK Teplice (in Grimma)

9. Juli, 14 Uhr: Anker Wismar - 1. FC Lok Leipzig

9. Juli, 15 Uhr: FC Carl Zeiss Jena - TSV Aubstadt (Sportplatz Obermaßfeld)

9. Juli, 15 Uhr: BSG Chemie Leipzig - Betar Jerusalem

9. Juli, 15:30 Uhr: Union Berlin - Bohemians Dublin

9. Juli: FC Erzgebirge Aue - Gegner noch offen

9./10. Juli: SG Dynamo Dresden - Gegner noch offen

9. Juli: ZFC Meuselwitz bei Turnier in Gera