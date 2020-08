Fußball | Testspiele Magdeburg und Halle siegen

Der 1. FC Magdeburg ist erfolgreich in die Testspielphase gestartet. Im Sachsen-Anhalt-Derby machte der Drittligist gegen Lok Stendal das halbe Dutzend voll. Auch der Hallesche FC blieb in Grimma gegen Hannover 96 II in der Erfolgsspur.