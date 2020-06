Der Thüringer Fußball ist so tief gesunken wie nie zuvor. Erstmals überhaupt wird es in der kommenden Saison keine Thüringer Mannschaft in den obersten drei Fußball-Ligen geben. Während Erfurt und Jena einst zur Stammbesetzung der DDR-Oberliga gehörten und nach der Wende gegen die Krösusse aus dem Westen für die eine oder andere Überraschung sorgten, schickte sich Nordhausen an, von hinten das Feld aufzuräumen und mit Karacho in den Profifußball zu stürmen - am Ende haben alle verloren.