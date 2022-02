Am 5. März steigt in Magdeburg das Spiel der Spiele: Spitzenreiter 1. FC Magdeburg empfängt den Halleschen FC und bei diesem Knaller dürfen deutlich mehr Fans dabei sein, als zuletzt. Ministerpräsident Rainer Haseloff kündigte auf einer Pressekonferenz an: "Am 5. März steigt das WM-Endspiel in Sachsen-Anhalt in Magdeburg und bei diesem Spiel dürfen 22.5000 Zuschauer dabei sein. Sachsen-Anhalt kann sich freuen."