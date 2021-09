Nach drei Remis in Folge und elf Punkten aus acht Partien stecken die "Löwen" im Tabellenmittelfeld fest. "Wir sind es nicht gewohnt, so oft unentschieden zu spielen. Das darf nicht zu einer schlechten Gewohnheit werden", forderte der 51 Jahre alte Köllner. Mit einer "gewissen Lockerheit" wollten die Münchner im Spiel gegen die Sachsen die Trendwende schaffen.

Bis zu 10.000 Zuschauer sind gegen Zwickau zugelassen. Und auch Köllner, der zuletzt wegen eines Coronafalls im Team seine Mannschaft nicht mit nach Halle begleiten durfte, steht wieder an der Seitenlinie. "Das Spiel in Halle mit der Frau vorm Fernseher zu schauen, ist nicht das Tollste. Ich musste mich ständig rechtfertigen", beschrieb er die Szene am vergangenen Spieltag.

Der Tabellenzwölfte aus München verspielte in den vergangenen Wochen wahrlich eine bessere Ausbeute. Beim 1:1 in Halle waren die "Löwen" mehr als 60 Minuten in Überzahl und vergaben einen Elfmeter. Rückkehrer Daniel Wein rettete den Münchnern dann zumindest einen Zähler. In der Heimtabelle belegt das Köllner-Team hingegen den dritten Rang (zwei Siege und zwei Remis).