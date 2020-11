Dass die Münchner weiterhin ganz oben in der Tabelle mitmischen, hängt zu allererst einmal mit ihrem starken Start in die Spielzeit zusammen. Da gelangen drei Siege und zwei Remis in den ersten fünf Spielen. Danach wurden die Ergebnisse etwas schlechter. Den elf Punkten bis Spieltag fünf gesellten sich in den letzten vier Partien "nur" noch sechs weitere hinzu. Trotzdem reicht es für die "Sechzger" weiterhin zum zweiten Tabellenrang hinter Aufsteiger Saarbrücken. Insgesamt standen die Giesinger in dieser Saison nie schlechter als Rang vier.