Fußball | 3. Liga Gegnercheck 1860 München: Kurzer Höhenflug schon wieder beendet?

Hauptinhalt

18. Spieltag

Der Saisonstart geriet für den ambitionierten TSV 1860 München enttäuschend. Zuletzt konnten die Müncher aber durch zwei Siege den Anschluss an die Spitze herstellen - und verloren dann am Dienstagabend (30.11.2021) den Nachholer gegen Mannheim. In der Tabelle haben die "Löwen" vor dem Duell mit dem 1. FC Magdeburg am Sonnabend (14 Uhr, live im MDR-TV sowie in der SpiO-App und auf sport-im-osten.de) schon elf Punkte Rückstand.