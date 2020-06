Das Team von Trainer Michael Köllner braucht offenbar erst einen Gegentreffer, um in Schwung zu kommen. Nach der Coronapause holten die "Löwen" sieben Punkte aus vier Partien - obwohl sie jedes Mal zurücklagen. Bemerkenswert ist die Aufholjagd gegen Ligaprimus MSV Duisburg, als 1860 innerhalb von 18 Minuten ein 0:2 in ein 3:2 verwandelte. Am Dienstag drehten die "Sechzger" gegen Uerdingen nach der Halbzeit auf - aus 0:1 mach 3:1. So steht 1860 sieben Spieltage vor Schluss zwei Punkte hinter Aufstiegsplatz zwei.