Das 0:1 gegen Duisburg zuletzt schlage Köllner immer noch auf den Magen. Auch wenn die Leistungen seiner Elf kein Grund zur Sorge sind, ist Fußball immer noch ein Ergebnissport. Er sei davon genervt, "dass wir vom Platz gehen und ich das Gefühl habe, dass der Gegner nicht gewonnen hat, weil er die bessere Mannschaft war. Wir haben kein Spiel verloren, in der der Gegner uns überlegen war", so Köllner auf der Vereinswebseite. Und weiter: "Am Ende sind die Resultate entscheidend." Aus diesem Grund wolle man in Halle vor allem ergebnistechnisch einen anderen Fußball zeigen.