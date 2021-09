Der Saisonstart war auch noch vielversprechend. Im ersten Ligaspiel siegte 1860 mit 1:0 gegen die Würzburger Kickers, danach gab es ein 0:0 gegen Wehen Wiesbaden. Im DFB-Pokal konnte das Team von Trainer Michael Köllner sogar den Zweitligisten Darmstadt 98 nach Elfmeterschießen ausschalten. Doch danach trennte man sich in der Liga im Stadtduell mit Türkgücü nutr 1:1, unterlag Kaiserslautern mit 0:3 und spielte gegen Braunschweig sowie Meppen ebenfalls nur 1:1. Dadurch steht 1860 nach sieben Spieltagen mit zehn Punkten nur auf Rang elf. Immerhin gelang am Mittwoch im Landespokal der Einzug ins Viertelfinale durch ein 5:4 im Elfmeterschießen gegen Wacker Burghausen.



Allerdings geschah das Weiterkommen schon unter schwierigsten Umständen. Denn vor der Partie war Goden positiv auf Covid-19 getestet worden. Die fünf ungeimpften Spieler sowie Coach Köllner, dessen Zweit-Impfung noch nicht lange genug her ist, mussten daraufhin in Quarantäne. Am Donnerstag teilten die Münchner mit, dass die Quarantäne bis zum Halle-Match bestehen bleibt. Die Austragung sei aber nicht gefährdet, weil die "Löwen" über mehr als 16 spielfähige Akteure verfügen.