Fußball | 3. Liga Braunschweig will weiter oben mitmischen

Im Hinrunden-Duell der beiden Teams gab es eine 1:1-Punkteteilung. Ende September vergangenen Jahres war auch der HFC noch ein ganz heißes Eisen für einen möglichen Zweitliga-Aufstieg. So empfing im Eintracht-Stadion der damalige Tabellendritte den Meisterschaftszweiten. Die Führung von Orhan Ademi nach 26 Minuten glich HFC-Spieler Pascal Sohm kurz nach der Pause aus. In der noch recht frischen Gesamtbilanz des Duells führt der HFC aktuell. Bei bisher vier Aufeinandertreffen gab es neben besagtem Remis im vergangenen Spätsommer zwei HFC-Siege in der Vorsaison (jeweils 1:0). Man kann aus HFC-Sicht also festhalten, dass sie bisher kein Ligaspiel gegen Braunschweig verloren haben. In der ersten Runde des DFB-Pokal 2015/16 setzte sich aber der damalige Zweitligist aus Niedersachsen ebenfalls mit dem Minimalergsebnis durch.