Holger Seitz ist wieder da: Nachdem der Trainer des FC Bayern München II wegen einer Sperre zwei Spiele nacheinander nicht an der Seitenlinie stehen durfte, kehrte er am Mittwoch zurück und betreute seine Mannschaft im Nachholspiel gegen den SC Verl. Allerdings, und das ist gewissermaßen keine Neuigkeit: Der 46-Jährige sah eine 1:2-Niederlage, damit setzte sich sich Berg- und Talfahrt der Münchener in dieser Saison fort.