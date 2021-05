In der vergangenen Saison traf Halle mit Torsten Ziegner (re.) auf Bayern mit Sebastian Hoeneß Bildrechte: imago images/VIADATA

Der Titelverteidiger hielt sich lange im Mittelfeld der Tabelle auf. Rang zwölf war eine häufige Platzierung des Teams. Erst an den vergangenen zehn Spieltage ging es dann immer weiter nach unten. Nach vier Pleiten in Folge wurde ein geplanter Trainerwechsel vorgezogen. Für Holger Seitz kamen Martin Demichelis und Danny Schwarz. Aber auch die beiden Ex-Profis schafften keinen Umschwung. In der vergangenen Saison hatte Sebastian Hoeneß die Mannschaft zur Meisterschaft geführt, war dann aber zu Bundesligist Hoffenheim gewechselt.