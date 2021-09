Nach sechs Jahren Abstinenz kehrte die U23 von Borussia Dortmund im Sommer in die 3. Liga zurück. Für den BVB II war es bereits der dritte Aufstieg in die Liga, in deren ewiger Tabelle man aktuell Rang 37 belegt. Wie bei 2. Mannschaften üblich ist der Kader eine Mischung aus vielen Talenten, die an die Erste herangeführt werden sollen und ein paar Routiniers, in diesem Fall der 31-jährige Niklas Dams und der gebürtige Bautzner Franz Pfanne, der lange für Dynamo Dresden und Budissa Bautzen aktiv war. Bei den Nachwuchsleuten könnte der 18-jährige Ansgar Knauff die größte Zukunft gehören: Der U19-Nationalspieler spielte schon einige Male in der Bundesliga und hat einen Marktwert von drei Millionen Euro.