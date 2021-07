Als heiße Kandidaten gelten vor allem U23-Kapitän Steffen Tigges und Rechtsaußen Ansgar Knauff. Beide haben bereits in der Bundesliga gespielt. Tigges (22) war mit 22 Treffern und 15 Vorlagen in 35 Partien einer der Garanten des Aufstiegs. Um ihn soll nun Erstligist 1. FC Köln buhlen, melden mehrere Medien. Auch der vom Halleschen FC gekommene defensive Mittelfeldmann Antonios Papadopoulos könnte mit nach Bad Ragaz fahren.

Mit dem Aufstieg vor Rot-Weiss Essen, was nicht jeder begrüßte, hat Trainer Enrico Maaßen (37) eine weitere Erfolgsgeschichte in seiner jungen Karriere geschrieben. Zuvor hatte er mit dem SV Rödinghausen Dynamo Dresden im DFB-Pokal geschlagen und war gegen Bayern München nur knapp mit 1:2 ausgeschieden. Er gilt als großes Talent. In der zweiten Hälfte des Testspiels der Ersten beim VfL Bochum durfte er bereits den Chef geben, weil dort eine U23 auflief. Im Mai verlängerte er seinen 2022 auslaufenden Vertrag beim BVB bis 2024. Einer seiner Vorgänger, Daniel Farke, trainiert in der Premier League (Norwich City). Dortmunds Sportdirektor MIchael Zorc will, dass die U23 aktiven Fußball spielt und sich zerreißt - und die Klasse hält.