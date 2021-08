Denn, wie war das nochmal 2018/19? Braunschweig kam als ambitionierter Zweitliga-Absteiger in die 3. Liga und wollte gleich wieder aufsteigen. Unter Aufstiegs- und Abstiegstrainer Torsten Lieberknecht wurde es aber eine echte Holper-Saison. Braunschweig startete mit sechs Liga-Spielen ohne Sieg und schied im DFB-Pokal aus. Am Ende retteten sich die "Löwen" nur durch das um ein Tor bessere Torverhältnis gegenüber Energie Cottbus vor dem Regionalliga-Abstieg.

Geschichte soll sich nicht wiederholen

Die Geschichte soll sich nun bei der Eintracht nicht wiederholen. Und wird sich auch nicht wiederholen - davon ist zumindest Florian Schnorrenberg überzeugt. Der Trainer von Braunschweigs nächstem Gegner Hallescher FC (Montag, 16.08.2021) sieht in Braunschweig ein Top-Team der Liga. "Das ist eine Mannschaft für die vorderen Tabellenplätze. Ich erwarte Braunschweig in den Top 5. der Liga."

Schiele und Schnorrenberg kennen und schätzen sich

Schnorrenberg hat das Team von Neu-Trainer Michael Schiele auch schon analysiert. "Man sieht, dass er in der Vorbereitung ein 4-4-2 mit Raute gespielt hat. Die Grundordnung hat er verändert und seiner Mannschaft mit einem 4-2-3-1 mehr Stabilität gegeben", sagt Schnorrenberg über das Spielsystem von Schiele: "Ich kann mir vorstellen, dass er gegen uns offensiver aufstellen wird. Er ist ein akribischer, fleißiger Trainerkollege", weiß der Hallenser über sein Braunschweiger Gegenüber. Schnorrenberg und Schiele kennen und schätzen sich - bei der Fußballlehrer-Ausbildung saßen beide nebeneinander.

Braunschweig: Kein Aufstiegsdruck

Mit Würzburg stieg Schiele (Mitte) 2020 in die 2. Liga auf. Bildrechte: imago images / Köhn Schiele ist das zentrale Puzzleteil, damit die Eintracht nicht wie 2019 bis zum letzten Spieltag gegen den Drittliga-Abstieg kämpfen muss. Der 43-Jährige ist ein Kenner der 3. Liga, stieg nach 103 Drittliga-Partien 2020 mit den Kickers Würzburg sogar in die 2. Liga auf. Der Coach gilt als ruhig und besonnen, zudem kann er ohne den Druck des sofortigen Wiederaufstiegs eine neue Mannschaft aufbauen. Die Rückkehr in die 2. Liga soll dann erst in der kommenden Saison in Angriff genommen werden.

Prominente Abgänge

Denn mit dem Abstieg hat sich wie so oft auch in Braunschweig ein großer Umbruch vollzogen. 19 Spieler verließen den Klub, 14 Kicker wurden neu verpflichtet oder aus der U19 zu den Profis geholt. Schiele hat dabei den Kader etwas verjüngt. Einige Spieler haben den Verein verlassen, die Braunschweig gern gehalten hätte: Angreifer Fabio Kaufmann (Karlsruhe), Mittelfeldspieler Yassin Ben Balla (Ingolstadt) und Abwehrspieler Oumar Diakhite (Sandhausen) blieben allesamt in der 2. Liga. Auch Offensivspieler Marcel Bär hätte die Eintracht gern gehalten, er entschied sich aber für einen Wechsel zu 1860 München.

Erfahrene Neuzugänge

Doch der Kader, immerhin der fünftteuerste der Liga, wurde auch namhaft verstärkt. Von Bundesligist Bielefeld kam Angreifer Sebastian Müller, aus der 2. Liga immerhin die Mittelfeldspieler Robin Krauße (Ingolstadt) und Enrique Pena Zauner (Sandhausen) und Angreifer Benjamin Girth (Kiel). Mit Martin Kobylanski in der Offensive sowie Jannis Nikolaou und Brian Behrendt in der Defensive blieb zudem ein Leistungsträger-Trio. "Wenn alle da sind, steht viel Qualität auf dem Platz", lobt Schnorrenberg.

Offensivproblem: Noch kein Saisontor - und zwei verletzte Stürmer