Bereits 1986 duellierten sich die Uerdinger (damals noch als Bayer) und Jenaer in der 1. Runde des damaligen UEFA-Cups. Auch dank eines Treffers des blutjungen Oliver Bierhoff siegte die Krefelder in der Grotenburg mit 3:0, in Jena gab es sogar ein 4:0 für den BRD-Vertreter.