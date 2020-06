Für Pavel Dotchev blieb der Innenraum am vergangenen Dienstagabend gezwungenermaßen verschlossen, dennoch war der Drittliga-Rekordtrainer (242 Partien an der Seitenlinie) immer wieder nicht zu überhören. Zwar musste der 54-Jährige beim 2:0-Heimsieg seiner Kölner Viktoria gegen 1860 München eine Gelbsperre absitzen, konnte vom nahen Tribünenplatz im leeren Sportpark Höhenberg aus jedoch problemlos anweisen und anfeuern.

Der frühere Erfurter, Auer und Rostocker Trainer Pavel Dotchev ist seit Juli 2019 bei der Viktoria. Bildrechte: imago images/Kirchner-Media

Unten auf dem Rasen setzten die Domstädter ein äußerst wichtiges Ausrufezeichen im Abstiegskampf. Einmal mehr konnten sich die Gastgeber dabei auf ihren Angriffsroutinier Albert Bunjaku verlassen, der wenige Minuten nach der Pause jenen dringend benötigten Erfolg mit seinem bereits 18. Saisontor einleitete, den Kevin Holzweiler mit einem traumhaften Heber in der Schlussphase absicherte.



"Wir wollten uns endlich für unseren Aufwand belohnen. Die Jungs haben sich in jeden Zweikampf, in jeden Ball reingehauen. Man hat den Willen gemerkt, diese Null zu halten", fasste Dotchevs Co-Trainer Markus Brzenska nach Abpfiff zufrieden zusammen. Es war der Schlüssel zum Sieg für die zweitschlechteste Defensive der Saison (64 Gegentore in 33 Spielen).