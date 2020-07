Denn der FCH ist wohl das stärkste Heimteam der Liga, liegt in der Auswärtstabelle allerdings nur auf Platz 13. Von allen Teams im Rennen um die 2. Liga haben die Ostseestädter zudem die wenigsten Tore geschossen, trafen nur 52mal.

Rostock war im Aufstiegskampf mehrmals abgeschlagen, biss sich aber gerade als drittbeste Rückrundenmannschaft immer wieder heran und könnte heute über eine letzte Welle in die Relegation gegen Nürnberg gelangen. Nach drei sieglosen Partien gelang gegen Uerdingen ein wichtiger 1:0-Heimerfolg. Dabei wurden allerdings einige Chancen versemmelt, was dem CFC heute in die Karten spielen würde.