Es wird für beide Teams die erste Partie nach der Corona-Pause und dann gleich eine unter mehr als merkwürdigen Umständen - zusätzlich zu den sowieso schwierigen Bedingungen derzeit. Denn wegen der Verfügungslage in Thüringen (Mannschaftstraining und Wettkampf bis 5. Juni verboten) darf der FCC nicht im heimischen Ernst-Abbe-Sportfeld antreten.



Verschiedene Pläne wie eine Austragung im Westen (da Jena am 3. Juni in Duisburg spielen muss) konnten nicht verwirklicht werden, letztlich stimmten aber die Würzburger Kickers einer Nutzung der Flyeralarm-Arena zu, sodass Jena und Chemnitz nun am Sonntag ab 17 Uhr in Unterfranken gegeneinander kicken.