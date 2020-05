Die Lage bleibt angespannt, die Liga entzweit. Auch nach der Entscheidung über den Neustart in der 3. Liga gibt es zwei Lager: das der Abbruch-Befürworter und das der Abbruch-Gegner. Zu ersteren gehört nach wie vor der FSV Zwickau, der dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) nach dem Bundestags-Beschluss über eine Saisonfortsetzung einen "ignoranten Umgang" mit den Einwendungen der Abbruch-Willigen vorwarf.

Die Geisterspiele würden "aufgrund zusätzlicher Kosten für die Umsetzung des Hygienekonzeptes und infolge des Wegfalls von geplanten Zuschauereinnahmen erhebliche finanzielle Verluste in Höhe eines mittleren sechsstelligen Eurobetrages verursachen", hieß es in eine Mitteilung des Vereins am Dienstag.