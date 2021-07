Fußball | 3. Liga Türkgücü-Matchplan gegen Halle

An die vergangene Saison erinnert man sich bei Türkgücü München ungern, zumindest wenn es um die Spiele gegen den Halleschen FC geht. Zweimal behielte die Saalestädter die Oberhand: 0:3 hieß es aus Münchner Sicht zuhause, im Rückspiel in Halle 1:4. Jetzt werden jedoch die Karten neu gemischt. Am Sonntag (1. August) treffen beide Teams ab 13 Uhr im Stadion an der Grünwalder Straße erneut aufeinander.