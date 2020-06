Eintracht Braunschweigs Trainer Marco Antwerpen erwartet auch beim Chemitzer FC ein kampfbetontes Drittliga-Duell. "Wir spielen gegen eine Mannschaft, die gegen den Abstieg spielt und zwingend Punkte braucht. Wir werden sehen, was Chemnitz sich einfallen lässt. Aber es geht in jedem Spiel in diese kämpferische Richtung, dessen sollten wir uns alle bewusst sein", sagte der Coach des Aufstiegskandidaten am Montag und damit einen Tag vor der Partie.