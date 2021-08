Zwickau-Coach Enochs: "Mannschaft hat sich gefunden"

Mit dem Spiel in Halle sah sich Schnorrenberg bestätigt, Braunschweig agierte pfeilschnell und siegte 2:0. Trainerkollege Joe Enochs dürfte also gewarnt sein. Enochs beobachtete den Eintracht-Sieg von Montag in Halle von der Tribüne aus, am Samstag (21.08.2021, 14 Uhr, live im Ticker, im MDR FERNSEHEN und der Sport-im-Osten-App) muss er mit seinem FSV Zwickau in Braunschweig ran. "Die Mannschaft hat sich jetzt gefunden", so die Analyse des Coachs. "Sie haben sehr robust, sehr stabil gespielt, haben unglaublich gut umgeschaltet." Außerdem weiß Enochs über den kommenden Gegner: "Die Mannschaft hat so viel Qualität. Die meisten haben im vergangenen Jahr noch zweite Liga gespielt. Sie haben die 3. Liga jetzt angenommen. Das hat man gesehen."

Schiele hat BTSV-Grundordnung verändert

HFC-Coach Schnorrenberg, der mit Braunschweigs Trainer Michael Schiele bei der Fußballtrainerausbildung nebeneinander gesessen hat, gibt noch ein bisschen mehr von seiner Analyse preis: "Man sieht, dass er in der Vorbereitung ein 4-4-2 mit Raute gespielt hat. Die Grundordnung hat er verändert und seiner Mannschaft mit einem 4-2-3-1 mehr Stabilität gegeben." Braunschweig-Trainer Schiele. Bildrechte: imago images/Hübner

Aufstiegstrainer Schiele kennt sich in 3. Liga aus

Schiele ist das zentrale Puzzleteil, damit die Eintracht nicht wie beim letzten Abstieg in die 3. Liga 2019 bis zum letzten Spieltag gegen den Drittliga-Abstieg kämpfen muss. Der 43-Jährige ist ein Kenner der 3. Liga, stieg nach 103 Drittliga-Partien 2020 mit den Kickers Würzburg sogar in die 2. Liga auf. Der Coach gilt als ruhig und besonnen, zudem kann er ohne den Druck des sofortigen Wiederaufstiegs eine neue Mannschaft aufbauen. Die Rückkehr in die 2. Liga soll dann erst in der kommenden Saison in Angriff genommen werden.

Großer Umbruch

Denn mit dem Abstieg hat sich wie so oft auch in Braunschweig ein großer Umbruch vollzogen. 19 Spieler verließen den Klub, 14 Kicker wurden neu verpflichtet oder aus der U19 zu den Profis geholt. Schiele hat dabei den Kader etwas verjüngt. Einige Spieler haben den Verein verlassen, die Braunschweig gern gehalten hätte: Angreifer Fabio Kaufmann (Karlsruhe), Mittelfeldspieler Yassin Ben Balla (Ingolstadt) und Abwehrspieler Oumar Diakhite (Sandhausen) blieben allesamt in der 2. Liga. Auch Offensivspieler Marcel Bär hätte die Eintracht gern gehalten, er entschied sich aber für einen Wechsel zu 1860 München.

Verstärkungen aus der 2. Liga

Doch der Kader, immerhin der fünftteuerste der Liga, wurde auch namhaft verstärkt. Von Bundesligist Bielefeld kam Angreifer Sebastian Müller, aus der 2. Liga immerhin die Mittelfeldspieler Robin Krauße (Ingolstadt) und Enrique Pena Zauner (Sandhausen) und Angreifer Benjamin Girth (Kiel). Mit Martin Kobylanski in der Offensive sowie Jannis Nikolaou und Brian Behrendt in der Defensive blieb zudem ein Leistungsträger-Trio.

Zwei Top-Neuzugänge fehlen gegen Zwickau

Aber der Braunschweiger Kader ist im Heimspiel gegen Zwickau nicht vollständig: Mit Girth und Müller fehlen zwei der starken Neuzugänge. Girth musste nach einer Trainingsverletzung am Knie sogar operiert werden, auch Müller fehlt etwa zehn Wochen. Zudem muss Ersatztorhüter Lennart Schulze Kökelsum nach einer Kahnbeinfraktur operiert werden und fällt länger aus.