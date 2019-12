Gegnercheck: Eintracht Braunschweig

Beim 4:2 gegen Magdeburg zum Saisonauftakt war denn auch Flüthmann noch im Amt. Es war eine spektakuläre Partie mit mehreren Torwartfehlern, sechs Treffern und und einem Dreierpack von Martin Kobylanski, die sogar live in der ARD übertragen wurde. Ansonsten trafen die beiden Klubs aus den nur rund 90 Kilometer entfernten Städten erst in zwei Spielzeiten aufeinander. In der Saison 2001/2002 - damals noch mit dem heutigen FCM-Geschäftsführer Mario Kallnik auf dem Platz - setzte sich jeweils die Eintracht durch. Sieben Jahre später gab es zwei 1:1, wobei die Magdeburger am Ende der Saison ganz knapp die Qualifikation für die neue 3. Liga verpassten, was den Braunschweigern gerade so gelang.