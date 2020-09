Los ging die Saison – nach einem für Zweitvertretungen bzw. U23-Teams nicht ungewöhnlichen Umbruch – mit einem Unentschieden gegen den Aufsteiger Türkgücü München. Gegen den Stadtkontrahenten konnte der FCB-Nachwuchs zunächst einen Rückstand drehen, musste dann aber knappe zehn Minuten vor dem Schlusspfiff den Ausgleich hinnehmen. Auch am zweiten Spieltag ging es für die Bayern gegen einen Neuling. Der SC Verl – Bezwinger von Lok Leipzig in den Aufstiegsspielen zur 3. Liga – gewann sein erstes Drittliga-Heimspiel in der Vereinsgeschichte gegen den amtierenden Meister glatt mit 3:0. Das soll aber nichts heißen. Auch in der Vorsaison kam Bayern II erst spät so richtig in Fahrt und überholte dann noch die versammelte Konkurrenz.