War es der Abgang von Erfolgscoach Sebastian Hoeneß zu Bundesligist TSG Hoffenheim? oder der Verlust von Toptorschütze Kwasi Okyere Wriedt zum niederländischen Erstligisten Willem II Tilburg? Fakt ist, dass Bayern München in der aktuellen Saison zu Beginn Probleme, nachdem man sich 2019/2020 noch im Endspurt den Meistertitel hatte sichern können - als Zweitvertretung aber nicht in die 2. Bundesliga aufsteigen durfte.

In den vergangenen beiden Partien konnten sich die "kleinen" Bayern jedoch mit 2:0 gegen Waldhof Mannheim und mit 4:2 bei Wehen Wiesbaden gewinnen und sich so in der Tabelle auf Rang neun emporschieben, mit nur drei Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Hansa Rostock. Damit ist die Entwicklung vergleichbar mit den "großen" Bayern, die sich in der Bundesliga auch nach und nach an die Spitze zurückgearbeitet haben.