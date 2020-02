Wie man als mitteldeutsches Team im Stadion an der Grünwalder Straße gewinnt, zeigte der FC Carl Zeiss Jena. Das Tabellenschlusslicht jubelte am 29. November 2019 über einen 3:2-Erfolg. In diesem Spiel setzte es eine von vier Heimniederlagen der "kleinen" Bayern. Möglicherweise ein gutes Omen für den HFC, der am Montag ebenfalls unter Flutlicht in München antritt.