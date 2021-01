Gute Auftritte von Spielern im Trikot von Bayern II ziehen natürlich immer ein gewisses Interesse nach sich. Entweder von der ersten Mannschaft oder von anderen Vereinen, die sich (teilweise auf Leihbasis) mit den gut ausgebildeten Spielern verstärken. So musste der FCB II im Sommer nicht nur seinen Trainier (Sebastian Hoeneß ging zur TSG Hoffenheim in die Bundesliga) ziehen lassen, sondern - ganz im Sinne des Ausbildungscharakters der zweiten Mannschaft - auch einen erheblichen Teil des Meisterteams. Das neu formierte Team hatte Anlaufprobleme, Torschützenkönig Kwasi Okyere Wriedt konnte nicht ansatzweise ersetzt werden. Dazu würfelten Verletzungen das Team immer wieder durcheinander.

Doch es stehen wieder zahlreiche neue Nachwuchsspieler parat, die zum Teil schon bei den Profis reinschnuppern durften und ihr Potential angedeutet haben. Da wäre etwa der 20-jährige US-Amerikaner Chris Richards, der je drei Spiele in der Bundesliga (88 Minuten gegen Schalke, Hertha und RB Leipzig) und in der Champions League (128 Minuten) absolviert hat. Oder der 17 Jahre alte Bright Arrey-Mbi, der mit seinem Einsatz gegen Atletico Madrid zum jüngsten je eingesetzten Bayern Spieler in der Champions League avancierte. Der gleichaltrige Jamal Musiala ist inzwischen fester Bestandteil beim Flick-Team, nachdem er zu Saisonbeginn noch in der 3. Liga aufgelaufen war. Dann wären da noch der von Union Berlin umworbene Leon Dajaku oder das portugiesische Talent Tiago Dantas, der aktuell noch mit Eingewöhnungsproblemen kämpft. Oder Angelo Stiller. Und so weiter und so fort.