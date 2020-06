FC Bayern II: Spitzenreiter der Rückrunde

Es dürfte eine anspruchsvolle Aufgabe für den FSV Zwickau werden, gegen die Zweitvertretung des FC Bayern München zu bestehen. Das Team von FCB II-Trainer Sebastian Hoeneß holte in der Rückrunde bislang die meisten Zähler, starke 26 Punkten aus 11 Partien. Am vergangene Wochenende kamen die oberbayerischen Youngster allerdings nicht über 1:1 bei Eintracht Braunschweig hinaus.

"Vorne Hui, hinten .." Dass die Defensive des FCB nicht immer sattelfest ist, zeigte sich auch im Hinspiel in Zwickau. Hier bejubelt Leon Jensen seinen Treffer beim 3:0-Heimsieg der Westsachsen. Bildrechte: imago images/Picture Point

Die Bayern sind noch vor dem MSV Duisburg die Torfabrik der Liga und haben bisher 55 Treffer auf dem Pluskonto. Allerdings ist die Abwehr ein Unsicherheitsfaktor und wackelte in der bisherigen Spielzeit das ein oder andere mal doch gewaltig. Nur fünf andere Drittliga-Teams haben bis zum jetzigen Zeitpunkt mehr Gegentore hinnehmen müssen als die "Bayern Bubis", in 30 Saisonspielen musste die Keeper des FCB II schon 50 mal hinter sich greifen.

Der "Lewandowski" der 3. Liga: Kwasi Okyere Wriedt führt derzeit die Liste der Torschützen, mit 19 Treffern an. Bildrechte: imago images/foto2press

Coach Sebastian Hoeneß kann gegen Zwickau fast aus dem Vollen schöpfen, nur in der Defensive fehlen ihm derzeit mit Lars Lukas Mai (Sprunggelenksverletzung) und Josip Stanisic (Sperre nach Gelb-Rot) zwei Akteure. Im Sturm tummeln sich derzeit bei den "kleinen" Bayern jede Menge Alternativen, herausragend ist auch in dieser Saison Mittelstürmer Kwasi Okyere Wriedt. Der 25-Jährige, der nach der aktuellen Spielzeit für Willem II, in der niederländischen Eredivisie, auf Torejagd gehen wird, ist mit 19 Toren aktuell bester Schütze der 3. Liga.