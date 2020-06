Gegnercheck: Die kleinen Bayern machen es wie die großen

Es war eine erneute Demonstration der Stärke: Mit 5:1 schoss Bayern München II am Mittwoch die in dieser Saison bisher so starken Meppener ab. Allein drei Treffer gelangen dem besten der Liga Kwasi Okyere Wriedt, der nun auf 22 Buden kommt. Durch den 17. Saisonsieg sprangen die kleinen Bayern zum ersten Mal in dieser Spielzeit auf Rang eins - und das als Aufsteiger.