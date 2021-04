Am Dienstag (20. April) geht die Reise des FC Bayern München II zum FSV Zwickau, der rechnerisch nur noch wenige Pünktchen braucht, um den Klassenerhalt zu sichern. Anders sieht es bei den kleinen Bayern aus, die mit 34 Zählern haarscharf vor dem Strich stehen und um den Klassenerhalt bangen müssen. Noch in der vergangenen Spielzeit waren die Münchner in die 3. Liga geklettert und belegten in der Endabrechnung einen fulminanten ersten Platz. Allerdings durften sie nicht aufsteigen und hatten schwerwiegende Abgänge zu verkraften. Leistungsträger wie Mittelstürmer Kwasi Okyere Wriedt und Verteidiger Derrick Köhn zog es in die niederländische Eredivisie zu Willem II, Linksaußen Franck Evina heuerte bei Hannover 96 an.