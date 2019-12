2004 gründete sich der FCI aus den beiden Vereinen MTV und ESV Ingolstadt. In diesen 15 Jahren hat der Verein bereits eine bewegende Geschichte geschrieben. 2006 noch viertklassig, gelang 2010 der Aufstieg in Liga zwei. Nach der Etablierung dort gelang 2015 die Zweitliga-Meisterschaft und der Sprung ins Oberhaus. Dort feierte das Team, angeführt von einem gewissen Ralph Hasenhüttl, mit dem 11. Platz den Klassenerhalt. Anschließend folgte der Abstieg. Nach einem neunten Platz in Liga zwei folgte dann der Absturz in die 3. Liga nach einem Relegationskrimi gegen Wehen-Wiesbaden. Aktuell hat sich der FCI in der Spitzengruppe festgesetzt und peilt den Wiederaufstieg an.