Gegnercheck: FC Ingolstadt

Bisher spielten beide Teams erst dreimal gegeneinander. In der Saison 2009/10 traf man sich in der 3. Liga, damals siegte Jena in der Hinrunde zu Hause mit 2:0, in Ingolstadt gab es ein 2:2. Zu einer wahrhaft denkwürdigen Partie geriet dann das Aufeinandertreffen in dieser Spielzeit: Am 1. Spieltag führte Jena schon durch ein Tor von Kapitän René Eckardt mit 1:0, bevor zwei Eigentore von Marian Sarr binnen zwölf Minuten die 1:2-Niederlage besiegelten. Es war der Beginn der Jenaer Pleitenserie, die erst am 7. Spieltag mit dem 1:1 gegen Magdeburg enden sollte.