Der Trainer

Tomas Oral ist mittlerweile zum dritten Mal Cheftrainer des FC Ingolstadt. Sein erstes Engagement endete im Sommer 2013. Es folgten Stationen beim FC Fulham, dem FSV Frankfurt und dem Karlsruher SC. Im April 2019 kehrte Oral als Interimslösung zum FCI zurück, konnte den Abstieg in die 3. Liga trotzt eine starken Zwischenspurts nicht verhindern und verließ die Oberbayern. Thomas Oral coachte einst auch RB Leipzig. Bildrechte: imago images/Jan Huebner

Im März 2020 übernahm der 47-Jährige erneut bei den "Schanzern". Unter seiner Führung landete der FCI auf Platz vier und scheiterte nur knapp an der Relegation in die 2. Bundesliga. In der Saison 2010/11 trainierte Oral zudem den damaligen Regionalligisten RB Leipzig, verfehlte mit dem angestrebten Aufstieg in die 3. Liga aber das Saisonziel.

Spieler im Fokus

Mit Stefan Kutschke wissen die Ingolstädter einen ehemaligen Dresdner Publikumsliebling in ihren Reihen. Der 31-jährige Stürmer streifte sich eineinhalb Jahre das SGD-Trikot über, ehe es ihn nach Ingolstadt zog. Dort ist Kutschke unumstrittener Stammspieler und hat das Kapitänsamt inne. In 89 Pflichtspielen gelangen ihm für den FCI 18 Treffer. In dieser Saison traf er in sechs Partien bisher dreimal ins Schwarze. Stefan Kutschke führt den FCI als Kapitän aufs Feld. Bildrechte: imago images/Passion2Press

Bilanz gegen Dynamo Dresden

Am Samstag wird eine Partie auf Augenhöhe erwartet. Das verdeutlichen auch die bisherigen Duelle beider Teams. Während Dynamo zwei Siege holte, setzte sich der FCI in vier Spielen durch. Ganze sechs Mal trennten sich beide Mannschaften Unentschieden. Das letzte Duell entschieden die Ingolstädter jedoch für sich: Am 26. April 2019 gewannen die "Schanzer" in der 2. Bundesliga mit 1:0 gegen die Sachsen.

Voraussichtliche Aufstellungen