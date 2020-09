In den vergangenen Jahren lief es eher nicht so ganz rund beim FC Ingolstadt: Die Oberbayern, nach München ist Ingolstadt die zweitgrößte Stadt der Region, stiegen 2017 aus der Bundesliga und 2019 aus der 2. Liga ab, gegen Wehen-Wiesbaden in der Relegation. Den sofortigen Wiederaufstieg hatte das Team von Tomas Oral im Juli dann dicht vor Augen - ehe der 1. FC Nürnberg mit einem Treffer in der sechsten Minute der Nachspielzeit die Hoffnungen zunichte machte. Hitziges Duell: Ingolstadts Stefan Kutschke (li.) gegen Nürnbergs Lukas Mühl Bildrechte: imago images/Stefan Bösl

Zweiter Aufstiegsfavorit hinter Dynamo

Auch in dieser Saison ist der FCI ein heißer Aufstiegsfavorit: Bei einer Trainerumfrage bekamen die Schanzer acht Stimmen, nur Dynamo Dresden war mit 14 besser. Ingolstadts Sportchef Michael Henke, einst Assistent von Star-Trainer Ottmar Hitzfeld (FC Bayern und Dortmund) sagt: "Nach dem Abstieg aus der 2. Bundesliga im Sommer 2019 haben wir uns das Ziel gesetzt, möglichst innerhalb von zwei Jahren zurückzukehren. Nachdem wir es jetzt in der ersten Saison schon fast geschafft haben, wollen wir natürlich auch in der anstehenden Spielzeit wieder oben mitspielen. Der FC Ingolstadt ist ein Klub, der in Zukunft wieder in die 2. Bundesliga gehört – aber unsere Gegenwart heißt erst einmal 3. Liga. Großer Vorteil ist, dass wir jetzt ein eingespieltes Team sind und sich nicht viel am Kader verändert. Allerdings ist uns bewusst, dass wir nicht automatisch wieder ein Aufstiegsfavorit sind – nur, weil wir die Zweitliga-Rückkehr zuletzt knapp verpasst haben." Führungsduo: Michael Henke (li.) und Tomas Oral, der schon zum dritten Mal bei den Schanzern arbeitet. Bildrechte: imago images/Stefan Bösl