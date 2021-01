Caiuby, sagt Ihnen etwas? Na klar. Der Mann hat mehr als 100 Erstligaspiele in den Beinen, ist fußballerisch hochbegabt, stand sich aber zu oft selbst im Weg. Er kehrte verspätet aus dem Weihnachtsurlaub zurück, fuhr ohne Führerschein vom Münchner Oktoberfest nach Hause und landete nach einer nächtlichen Disco-Tour sogar auf der Anklagebank. Nach Ansicht des Augsburger Amtsgerichtes hatte er einem Mann einen Kopfstoß versetzt, das Opfer wurde dabei erheblich verletzt. Caiuby wurde deshalb vor knapp einem Jahr wegen Körperverletzung zu einer Geldstrafe von 49 500 Euro verurteilt. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich sein Arbeitgeber, der FC Augsburg, für den Caiuby 100 Erstliga-Partien bestritt, schon von ihm getrennt. Sein letztes Bundesligaspiel absolvierte der Brasilianer am 2018 gegen Schalke (1:1).

Zuletzt war der kopfballstarke Offensivmann vereinslos, hielt sich aber seit einigen Monaten in Ingolstadt fit. Bei den Schanzern unterschrieb er jetzt einen Vertrag und soll dem Klub auf dem Weg zurück in die 2. Bundesliga helfen. Das Umfeld kennt er gut. Schon zwischen 2011 und 2014 spielte der Brasilianer für den FCI, bestritt 110 Spiele - blieb auch hier nicht ganz ohne kleinere Eskapaden.

Seitdem ist viel Gras gewachsen. "Wir sind überzeugt von den außergewöhnlichen fußballerischen Qualitäten von Caiu – für die gesamte 3. Liga ist es eine großartige Nachricht, dass so ein Spieler künftig hier aufläuft", sagte FCI-Sportdirektor Michael Henke in der "Augsburger Allgemeine". Caiuby indes hat viel vor mit seinem neuen alten Verein: "Ich habe den Weg der Schanzer immer verfolgt und trage den Verein im Herzen. Mein Fokus gilt in den kommenden Wochen unserem großen Ziel, den FCI wieder in die 2. Bundesliga zu bringen."