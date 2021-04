Die Saison-Bilanz

Auffällig ist, dass die Ingolstädter über eine starke Heimbilanz verfügen, dort holten sie in 14 Spielen bisher starke 35 Punkte, verloren dabei nur eine Partie gegen Unterhaching. Auswärts dagegen ist die Bilanz übersichtlicher, 22 Punkte, bei fünf Niederlagen stehen zu Buche. Was zuletzt besonders auffiel: Man darf den FCI nie abschreiben. Gegen Viktoria Köln holte Ingolstadt in der Nachspielzeit einen 0:1-Rückstand auf, gewann sogar noch mit 2:1. Zuletzt gegen den 1. FC Kaiserlautern gelang der 1:0-Siegtreffer auch erst in der 85. Minute.

Die Knipser - Eckert Ayensa verletzt

Stefan Kutschke, kein Unbekannter in Dresden, ist aktuell mit elf Toren der beste Knipser bei den Schanzern. Dennis Eckert Ayensa machte sechs Buden. Doch wegen einer Schulterverletzung wird der 24-Jährige in den kommenden Wochen fehlen. Bitter: Bereits zwischen November und Januar war der Stürmer mit einer Verletzung an der Schulter ausgefallen. Ein Treffer gelang dem wohl klangvollsten Neuzugang bisher. Caiuby kam im Januar, bestritt seitdem elf Spiele, allerdings nie über die volle Distanz. Vor Magdeburg hat er Respekt und das hat Gründe: "Ich habe das eine oder andere Spiel von ihnen aktuell gesehen und dass es dort unangenehm ist, weiß ich aus meiner Augsburger Zeit. Da hatten wir im Pokal zweimal das Nachsehen." Stefan Kutschke Bildrechte: imago images/Passion2Press

Der Trainer

Tomas Oral ist bereits zum dritten Mal Trainer beim FC Ingolstadt. Nach seinem ersten Gastspiel zwischen 2011 und 2013 unterschrieb der heute 47-Jährige im April 2019 bei den Schanzern. Nach dem verpassten Klassenerhalt in der zweiten Bundesliga verließ Oral den Verein, kehrte dann im März des Vorjahres zurück. Tragisch: Zweimal scheiterte Oral mit Ingolstadt in der Relegation, 2019 gegen Wehen Wiesbaden und im Vorjahr an Nürnberg. Tomas Oral Bildrechte: imago images/Jan Huebner

Das Hinspiel