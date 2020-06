Das Team von Boris Schommers kam mit ordentlich Energie aus der Corona-Pause und erspielte sieben Punkte aus drei Partien. Unter anderem wurde der 1. FC Magdeburg mit 1:0 und der FC Carl Zeiss Jena mit 2:1 besiegt. Also ein Start nach Maß sollte man meinen. Auch die Fans des traditionsreichen Klubs schöpften wieder Hoffnung auf ein Vorstoß in attraktivere Tabellenverhältnisse.

Die letzte Partie beim Spitzenreiter MSV Duisburg deckte jedoch wieder einige Schwächen bei den Rheinpfälzern auf. Vor allem die Unkonzentriertheit bei Standards kostete dem FCK in letzter Zeit oft wertvolle Punkte, so auch gegen die "Zebras".

Dazu kommt auch noch, dass die "Roten Teufel" im Jahr 2020 noch kein enziges Spiel im heimischen Rund gewinnen konnten. In sechs Heimpartien erspielte sich das Team von Schommers fünf Remis und eine Niederlage (Duisburg). Am Samstag, den 13. Juni 2020, ist der abstiegsgefährdete Chemnitzer FC im Fritz-Walter-Stadion zu Gast. Die Sachsen kassierten zuletzt drei Niederlagen in Folge. Also eigentlich ein idealer Gegner für den FCK, um die Heimphobie abzulegen. Ansonsten könnte es doch noch einmal sehr ungemütlich auf dem Betze werden ...