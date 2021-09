Die Stimmung beim Verein der Weltmeister Fritz Walter und Andy Brehme ist fast schon traditionsgemäß in Liga drei bescheiden. Wieder einmal wurde der Saisonstart verpatzt. Platz 15 nach sechs Partien ist nicht das, was man sich in der Pfalz so vorstellt. Die Aufstiegsplätze geraten wieder einmal in weite Ferne. Die ersehnte Rückkehr zumindest in die 2. Liga scheint auch in dieser Saison wieder ein äußerst gewagtes Unterfangen zu werden.

Wie oft stand der FCK auf einem direkten Aufstiegsplatz?

Kaum zu glauben: 120 Spiele hat der FCK in der 3. Liga absolviert. Auf einem direkten Aufstiegsplatz stand Lautern noch nie (!). Dagegen aber 29 Mal auf einem Abstiegsrang!

Wut und Ärger nach dem 1:1 gegen Zwickau

Kein Wunder, dass es nach dem verschossenen Foulelfmeter von Mike Wunderlich kurz vor Schluss gegen Zwickau wütende Pfiffe von den Rängen hagelte. "Die Fans sind berechtigerweise enttäuscht", gab Coach Marco Antwerpen zu. Der frühere Dresdner René Klingenburg war bedient: "Es war einfach viel zu wenig. Ich weiß nicht, ob wir uns zu sehr in die Hosen scheißen, aber für die Leistung in der zweiten Halbzeit fehlen mir die Worte. Wir haben schon vorher nicht den geilsten Fußball gespielt, aber so ist die 3. Liga. Aber im zweiten Durchgang ist es einfach zu wenig, das hat nichts mit Qualität zu tun. Das kotzt mich extrem an." Der nach Marktwert dritthöchste Kader der Liga bringt seine PS nicht auf die Straße. Gegen Zwickau vergab Mike Wunderlich in der 89. Minute einen Foulelfmeter. Bildrechte: imago images/Thomas Frey

Auswärts ist gerade keiner schlechter

Und das vor allem auswärts. Da gab es drei Niederlagen und noch keinen eigenen Treffer. Und das gegen vermeintliche Underdogs wie Meppen und Viktoria Berlin. Der Ex-Bundesligist ist das schlechteste Auswärtsteam der Liga. So lange wie kein anderer Drittligist, seit 211 Tagen, wartet man auf einen Dreier in der Fremde. Der gelang zuletzt beim Einstand von Antwerpen am 6. Februar im Südwest-Derby beim SV Waldhof (2:0). FCK-Trainer Marco Antwerpen stellt sich nach dem 0:4 bei Viktoria Berlin den enttäuschten FCK-Anhängern. Bildrechte: IMAGO / Jan Huebner

Trainer hofft auf den "Turnaround" am Samstag

Nun will er in Magdeburg "den Turnaround schaffen", wie er auf der Pressekonferenz am Donnerstag (02.09.2021) sagte. Was muss besser werden? "Wir müssen individuelle Fehler abstellen, die führen aktuell bei uns fast immer zum Gegentor. Außerdem müssen wir vor dem Tor effektiver werden, um auch mal bei wenigen Torchancen punkten zu können."

Ohne Götze und Röser