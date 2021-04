Wenn es um die in den letzten Jahren nicht seltener gewordenen Krisen beim 1. FC Kaiserslautern geht, dann melden sich zuweilen auch Altgediente gern zu Wort. Wie zum Beispiel der für sein lockeres Mundwerk ohnehin berüchtigte Ex-Nationalspieler Mario Basler: "Der Mannschaft hättest du schon vor sechs oder acht Wochen in den Arsch treten müssen", sagte Basler, der von 1999 bis 2003 für Kaiserslautern in der Bundesliga spielte, im SWR. Und legte nach: "Die Mannschaft kann nichts!"